Новым директором СПб ГКУ «Организатор перевозок» назначен Ренат Ягудин

Новым руководителем СПб ГКУ «Организатор перевозок» назначен Ренат Ягудин. В понедельник, 17 августа, на заседании Комитета по транспорту состоялось его представление в новой должности.

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов поблагодарил предшественника Ягудина, Владимира Шведченко, за проделанную работу. В свою очередь, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что Ренат Александрович сможет быстро войти в рабочий ритм организации и перенять у Шведченко актуальную повестку дня.

Ренат Ягудин — выпускник Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов по специальности «Юриспруденция», он окончил вуз в 2001 году. Свою карьеру Ягудин начала в органах прокуратуры, а последним местом работы было ГКУ «Леноблтранс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Марию Мельникову назначили заместителем председателя Комитета имущественных отношений Петербурга.