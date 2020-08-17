Зампредом КИО Петербурга назначена Мария Мельникова

Зампредом КИО Петербурга назначена Мария Мельникова
Мария Мельникова закончила юридический факультет СПбГУ. Фото: commim.spb.ru

В понедельник, 17 августа, пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга проинформировала о назначении на должность заместителя председателя ведомства Марии Мельниковой.

В рамках комитета Мария займется координацией и контролям деятельности нормативно-методического управления и управления мониторинга, анализа и межведомственного взаимодействия. Кроме того, в обязанности нового зампреда входит координация деятельности правового управления.

Мария Мельникова с 1996 по 2012 годы занимала различные должности в органах регистрации прав на недвижимость в Петербурге и Ленинградской области. С 2012 по 2020 год она трудилась в Министерстве юстиции РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист Андрей Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола в «Зените».

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