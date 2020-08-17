Петербургские ученые создадут в Новгороде аграрный центр

Первый Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН (СПб ФИЦ РАН) планирует организовать аграрный центр на базе Новгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Новгородский аграрный центр будет специализироваться на растениеводстве как на открытом грунте, так и в теплицах с использованием новейших технологий. Об этом в разговоре с ТАСС в понедельник, 17 августа, заявил руководитель СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин.

На данный момент ученые ведут переговоры о сотрудничестве с сельскохозяйственными предприятиями. В дальнейшем технологии, разрабатываемые в аграрном центре, могли бы использоваться этими организациями. Также к работе над центром привлекли новгородских специалистов, имеющих обширный практический опыт и земельные ресурсы

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые разработали способ очистки почвы и водоемов от нефти.