В Петербурге 18 августа состоится онлайн-трансляция заседания правительства

Петербуржцы смогут посмотреть прямую трансляцию обсуждения насущных вопросов, касающихся Северной столицы.

В ходе заседания, которое состоится во вторник, 18 августа в 10:00, члены правительства затронут несколько важных тем. Обсуждения коснутся итогов социально-экономического развития города за первое полугодие 2020 года и дальнейших прогнозов в этой сфере на период с 2021 по 2023 года.

Также, ответственные лица отчитаются о ходе выполнения государственной программы города «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге» за 2019 год и за первое полугодие 2020 года.

Помимо этого, речь зайдет о социальной поддержке жителей города на Неве. В Смольном обсудят меры по реализации в текущем году подпрограммы «Развитие садоводческих некоммерческих товариществ жителей Петербурга».

Прямая трансляция заседания будет доступна на официальном сайте городской администрации — www.gov.spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аудиторы Контрольно-счетной палаты проверят траты ГАТИ в Петербурге.