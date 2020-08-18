Совфед назвал условия выплат на детей до 16 лет за август

Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Фото: pixabay

Родители уверены, что такие выплаты помогут им в подготовке детей к началу учебного года. Фото: pixabay

Решение о возможных выплатах в текущем месяце на детей до 16 лет зависит от соглашения ряда инстанций. Такое заявление сделал первый замглавы соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский.

По его словам, для начала стоит дождаться возвращения премьера России Михаила Мишустина из рабочей поездки по Дальнему Востоку. Как сообщили РИА Новости, он предположил, что после этого будет принято соответствующее решение правительства.

Рязанский отметил, что «это все-таки многомиллиардные затраты».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что денежную поддержку получат после 17 августа россияне с детьми. Новые выплаты поступят особо нуждающимся семьям, в которых растут дети от трех до семи лет. На эти цели из федерального бюджета выделили 18,4 млрд рублей. Согласно распоряжению главы правительства РФ Михаила Мишустина, размер выплат будет устанавливаться в каждом регионе в зависимости от установленного там детского прожиточного минимума.