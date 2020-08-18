Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Трамп назвал Путина &#171;шахматистом мирового уровня&#187;
Трампу - 74 года, на четыре меньше, чем Байдену. Фото: pixabay.com

Дональд Трамп назвал российского президента «шахматистом мирового уровня», наряду с политическими лидерами Китая, Турции и КНДР.

Об этом действующий глава Соединенных Штатов Америки заявил во время своего выступления в штате Висконсин. Дональд Трамп подчеркнул, что его главному оппоненту на предстоящих президентских выборах, Джо Байдену, не составить конкуренцию таким фигурам на мировой арене, как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Тайип Эрдоган и Ким Чен Ын, главному оппоненту Трампа, Джо Байдену.

Глава США не впервые сравнивает Байдена с другими политическими лидерами. Так, однажды он заявил, что Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган — крайне сообразительные, тогда как его сопернику не помешало бы сдать тест на уровень умственных способностей. Отметим, что Байдену на данный момент 78 лет — в случае избрания, он станет самым возрастным президентом Америки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин дональд трамп США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китайская вакцина от коронавируса появится на рынке в конце декабря
Двое матершинников из Дагестана вонзили нож в петербуржца, сделавшего им ...
Глава Минэнерго Александр Новак заразился коронавирусом
В 2021 году владельцев торговых центров и комплексов Петербурга ждет рост налогов
В Гатчинском районе водитель Lada не справился с управлением и попал в больницу
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»
На улице Тюшина 18 спасателей тушили «заброшку»
Власти Петербурга решили сохранить фасад дома Басевича