Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Трампу - 74 года, на четыре меньше, чем Байдену. Фото: pixabay.com

Трампу - 74 года, на четыре меньше, чем Байдену. Фото: pixabay.com

Дональд Трамп назвал российского президента «шахматистом мирового уровня», наряду с политическими лидерами Китая, Турции и КНДР.

Об этом действующий глава Соединенных Штатов Америки заявил во время своего выступления в штате Висконсин. Дональд Трамп подчеркнул, что его главному оппоненту на предстоящих президентских выборах, Джо Байдену, не составить конкуренцию таким фигурам на мировой арене, как Владимир Путин, Си Цзиньпин, Тайип Эрдоган и Ким Чен Ын, главному оппоненту Трампа, Джо Байдену.

Глава США не впервые сравнивает Байдена с другими политическими лидерами. Так, однажды он заявил, что Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган — крайне сообразительные, тогда как его сопернику не помешало бы сдать тест на уровень умственных способностей. Отметим, что Байдену на данный момент 78 лет — в случае избрания, он станет самым возрастным президентом Америки.