Недобросовестный подрядчик продал «НИУ «ВШЭ» некачественные лифты, «сэкономив» 2 млн рублей

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Центрального района признала виновным предпринимателя, который, используя свое служебное положение, похитил 2 млн рублей чужого имущества.

По версии суда, обвиняемый, нарушив договор с ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на установку пассажирских лифтов, предоставил лифты ненадлежащего качества и умышленно внес в документы ложные сведения об их стоимости и производители.

Таким образом, подрядчик нанес образовательному учреждению ущерб в размере более 2 миллионов рублей. Суд назначил мошеннику 3 года условного срока с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, подсудимый должен возместить 2,4 миллиона рублей материального ущерба.

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