Омбудсмен по правам человека в Петербурге рассказал, что делать, когда сосед завел двух рысей

В Северной столице с 1 января 2020 года Постановлением Правительства РФ был существенно расширен перечень животных, запрещенных к содержанию. Однако те, что появились у хозяев до этой даты, могут оставаться с ними «до наступления естественной смерти».

Жители одной из многоэтажек в Петербурге оказались в сложной ситуации, имеющей прямое отношение к Постановлению. Их сосед завел в квартире восемь собак и двух рысей, отказываясь признавать при этом распространение неприятного запаха от животных и прямую угрозу в отношении других жильцов дома. Испробовав все возможные методы правового воздействия на мужчину, которые оказались тщетными, люди обратились к Уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову.

Специалисты аппарата омбудсмена, как и он сам, подробно изучили законодательную базу и взялись помочь возмущённым жильцам. Полиция, Роспотребнадзор и Государственная жилищная инспекция не нашли в сложившейся ситуации никаких поводов к разбирательству, однако недовольны содержанием зверей в Управлении ветеринарии. Разбираться с любителем живности будут в суде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большая часть петербуржцев неравнодушна к бездомным животным.