Британские ученые объяснили наличие полосок у зебр

Британские ученые объяснили наличие полосок у зебр
Истинное назначение полосок по-прежнему остается не раскрытым. Фото: pixabay.com

Специалисты Бристольской школы биологических наук озвучили новую теорию о том, зачем на шкуре зебр черно-белые полосы.

За последнее время было опровергнуто множество теорий по этому вопросу: полоски не защищают животных от хищников, не связаны с охлаждением тела и никак не регулируют социальное взаимодействие. Ученые считают, что их истинное предназначение — снижать риски укусов слепней. Контрастный узор сбивает опасных насекомых с толку, поэтому они лишь врезаются в зебр, но не кусают их.

Однако последующие эксперименты показали, что слепни ведут себя аналогичным образом, если рядом находятся не зебры, а обычные лошади в клетчатой попоне. Между тем, авторы довольны полученными выводами, так как они обнаружили новый способ защиты животных от слепней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые разработали новую технологию опреснения морской воды.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
британские ученые зебры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков заявил, что белорусы должны сами решать свои проблемы
В музее Суворова заработала выставка, посвященная Преображенскому полку
Лукашенко поручил усилить охрану границы по всему периметру Белоруссии
Росприроднадзор наведается с проверкой к владельцу двух рысей в Петербурге
В Петербурге помогут беременным многодетным женщинам
Петербуржец получил полгода исправительных работ за оскорбление инспектора ДПС
Британские ученые объяснили наличие полосок у зебр
Норвегия выслала российского дипломата из-за шпионского скандала