Британские ученые объяснили наличие полосок у зебр

Специалисты Бристольской школы биологических наук озвучили новую теорию о том, зачем на шкуре зебр черно-белые полосы.

За последнее время было опровергнуто множество теорий по этому вопросу: полоски не защищают животных от хищников, не связаны с охлаждением тела и никак не регулируют социальное взаимодействие. Ученые считают, что их истинное предназначение — снижать риски укусов слепней. Контрастный узор сбивает опасных насекомых с толку, поэтому они лишь врезаются в зебр, но не кусают их.

Однако последующие эксперименты показали, что слепни ведут себя аналогичным образом, если рядом находятся не зебры, а обычные лошади в клетчатой попоне. Между тем, авторы довольны полученными выводами, так как они обнаружили новый способ защиты животных от слепней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые разработали новую технологию опреснения морской воды.