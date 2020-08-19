В Мурино и Кудрово до конца 2021 года появятся отделения полиции

В Ленинградской области в городах Мурино и Кудрово до конца следующего года будут построены отделения полиции.

В среду, 19 августа, губернатор 47 региона Александр Дрозденок и руководитель Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин достигли договоренности по этому вопросу. В частности, были обговорены сроки строительства: отделения должны быть готовы к концу 2021 года.

В Кудрово полицейский участок возведут за счет строительных компаний, а в Мурино на возведение правоохранительного объекта Ленобласти субсидирует средства главк. Известно, что на второе отделение планируется выделить 150 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительство моста через реку Свирь обещают закончить раньше срока. Планировалось, что его сдадут в эксплуатацию лишь в 2024 году, но теперь работы надеются завершить в течение 2023 года.