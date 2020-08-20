В 2020 году в Петербурге расселят 2 тысячи коммуналок. Петербуржцы могут помочь ускорить этот процесс

По данным жилищного комитета, в этом году в Петербурге планируется расселить 2 тысчи 100 коммунальных квартир. Ведомство готовит предложения по внесению изменений в соответствующую программу и предлагает горожанам принять в этом участие.

В Петербурге 66 тыс. 212 коммунальных квартир. В 2020 году расселена 1 тыс. 242. В планах увеличить это число до 2 тыс. 100. Это данные городского жилищного комитета.

В ведомстве корреспонденту Gazeta.SPb.ru сообщили, что в целях ускорения процесса расселения коммунальных квартир и улучшения жилищных условий граждан, а также во исполнение поручения губернатора Петербурга Александра Беглова жилищный комитет готовит предложения по внесению изменений в соответствующую программу. Принять в этом участие приглашают не только органы исполнительной власти и депутатов, но и представителей общественности. Предложения, которые просят направлять по электронной почте жилищного комитета, впоследствии проанализируют и обсудят в рамках круглого стола.

«Расселение коммунальных квартир для Санкт-Петербурга является одним из актуальных и особо значимых вопросов», — отметили в жилищном комитете.

И добавили, что первоочередное право на предоставление социальной выплаты в рамках Программы имеют граждане-участники программы: проживающие в коммунальной квартире, включенной в перечень коммунальных квартир, подлежащих расселению; имеющие трех и более несовершеннолетних детей; проживающие в многокомнатной коммунальной квартире и состоящие на жилищном учете 15 и более лет.

Председателем жилищного комитета является Виктор Борщев. Координирует и контролирует деятельность ведомства вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.