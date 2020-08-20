Подписчики певца из Румынии стали свидетелями его смерти в прямом эфире

Румынский певец Тави Пустиу погиб в аварии с поездом, когда вел прямой эфир в соцсетях. Подписчики стали свидетелями его смерти.

Как сообщает издание The Sun, 29-летний певец ехал вместе с супругой на автомобиле и одновременно вел трансляцию в Instаgram. На кадрах эфира видно, как артист курил в автомобиле и танцевал под музыку. Внезапно его выражение лица поменялось. В этот момент он заметил поезд и понял, что состав сейчас врежется в автомобиль.

В полиции сообщили, что поп-исполнитель скончался от смертельных травм. А его 24-летняя жена госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Полицейские пояснили, что причиной аварии стало несоблюдение правил движения на ж/д переезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибшей на рельсах «Проспекта Большевиков» оказалась студентка педагогического колледжа.