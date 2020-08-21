Возможные причины госпитализации Навального назвали эксперты

Врачи заявляют, что причиной резкого ухудшения состояния оппозиционера Алексея Навального могло стать вовсе не отправление.

Анализы Навального показали повышенный уровень сахара в крови и ацетона в моче, а на кардиограмме заметны метаболические изменения в миокарде. По мнению медицинских экспертов, эти показатели могут говорить о диабетической коме или проблеме с мозговым кровообращением. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника RT, его симптомы также похожи на интоксикацию и характерны для ряда других острых состояний. Сообщается, что это могло быть и отправление оксибутиратом натрия.

Напоминаем, что Навальному стало плохо ув четверг,20 августа, когда он летел из Томска в столицу. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера госпитализировали с отравлением. Навальный находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московские врачи прибудут в Омск спасать Навального.