Московские врачи прибудут в Омск спасать Навального

Эксперты проведут консилиум, на котором решат, как быть с оппозиционером, впавшем в кому.

Сразу несколько столичных врачей прилетят в Омск, чтобы провести консилиум, уже сегодня, 21 августа. В его рамках решат, как лечить оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости. В обсуждении примут участие анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

Напоминаем, что Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили, а оппозиционера госпитализировали с отравление. Навальный находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макрон предложил Навальному убежище во Франции. Политик заявил, что будет рад помочь оппозиционному блогеру, которого кто-то отравил в России.