Эксперт ВШЭ оценил важность законопроекта о социальных стандартах, готовящегося в Ленобласти

Нормы и правила в социальной политике часто менялись, сейчас важно сделать их незыблемыми, считает Ермилов. Фото: Оnline47

Нормы и правила в социальной политике часто менялись, сейчас важно сделать их незыблемыми, считает Ермилов. Фото: Оnline47

Доктор экономических наук ВШЭ, автор книги «Железная старость» Андрей Ермилов оценил положения законопроекта о социальных стандартах, готовящегося в Ленинградской области.

Особое внимание эксперт уделил вопросам защиты пожилых людей. По мнению Ермилова, для пенсионеров главное — социальная стабильность, которую и обеспечивает данный законопроект. Стандарты будущего закона, при этом, полностью отвечают запросам граждан. В частности, ветеранам труда не придется доказывать, что они имеют право на выплаты, общественный транспорт станет доступнее для пожилых «вне зависимости от вида и направлений».

Ермилов также отметил, что эта позиция нашла отклик не только у главы Ленобласти Александра Дрозденко, но и у губернатора Санкт-Петербурга, Александра Беглова, пишет Online47. Не менее важными эксперт назвал стандарты комфортной жизни для ветеранов ВОВ -капремонт домов и льготное посещение общественных бань. Кроме того, будущий закон позаботится о региональных путешествиях для пожилых ленинградцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что по законопроекту о социальных стандартах высказался и депутат ЗакСа Ленобласти Алексей Ломов.