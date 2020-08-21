В пятницу в Петербурге «минируют» суд и супермаркеты

Анонимные минеры, затихшие на время карантина, вновь проявляют активность в Северной столицы. Уже около года различные учреждения Петербурга регулярно эвакуируют из-за подозрительных сообщений.

В пятницу, 21 августа, неизвестные злоумышленники разослали электронные письма, в которых оповестили о якобы заминировании Смольнинского районного суда, а также пяти магазинов торговых сетей: «Ашана», «Магнита», «Пятерочки», «Ленты» и «Перекрестка». В 13:29 Смольнинский суд начал эвакуироваться, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Действия анонимов по-прежнему остаются неразгаданными: хулиганы ничего не требуют и не ставят условий, но тщательно прячутся. Отследить «минеров» правоохранителям пока не удается. Проверка на «заминированных» местах никаких подозрительных или опасных предметов не выявила.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделю назад из-за действий «минеров» пришлось эвакуировать почти тысячу человек.