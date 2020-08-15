В Петербурге из-за анонимных «минеров» пришлось эвакуировать 875 человек

В Петербурге из-за анонимных &#171;минеров&#187; пришлось эвакуировать 875 человек
Заминированными оказались здания судов, торговые центры, больницы и многие другие городские объекты. Фото: pixabay.com

В течение многих месяцев в различные объекты Северной столицы поступают ложные сообщения о заминировании. Пятница 14 августа также стала напряженным днем для правоохранителей.

Около 9:30 утра на электронные почты судов и судебных участков нескольких районов Санкт-Петербурга, а также на почту отеля «Гельвеция», находящегося на улице Марата, стали приходить анонимные письма, в которых сообщалось о якобы заминированных районных судах, торговых центрах, вокзалах и других объектах не только на территории города на Неве, но и в Ленинградской области.

В итоге полицейским пришлось проверять 185 мостов и тоннелей, 92 больницы и поликлиники, 6 петербургских судов, 42 торговых центра, 63 автовокзала и гостиницу. К счастью, ни в одном из объектов не было взрывных устройств или опасных веществ. При этом к мероприятиям пришлось привлечь почти 400 сотрудников ОВД. Также было эвакуировано 875 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы также заминировали два отделения «Сбербанка» на Васильевском острове.

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