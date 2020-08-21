Ефремов заявил в суде, что отказывается от своих адвокатов

В пятницу, 21 августа, в Москве проходило очередное заседание по делу о ДТП на Садовом кольце, повлекшем смерть человека. Виновником аварии считают актера Михаила Ефремова.

Изначально артист и сам признал вину, но впоследствии кардинально изменил показания: теперь он, как и его защитник Эльман Пашаев, настаивает на своей непричастности к гибели водителя Сергея Захарова. После того, как адвокатом Ефремова стал Пашаев, в деле актера стали появляться странные подробности. К примеру, за рулем джипа Ефремова в момент аварии, по словам некоего свидетеля, находился другой человек. Это позже подтвердил и сам артист.

Не обошлось без эпатажных заявлений и в этот раз: обвиняемый заявил, что отказывается от услуг своих адвокатов. Защитники останутся с ним в качестве консультантов, но отстаивать интересы Ефремов наймет других — «посильнее».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлом заседании в ходе допроса свидетеля Ефремов устроил скандал.