В порт Петербурга прибыло 19 тонн куркумы

В порт Петербурга прибыло 19 тонн куркумы
Клубневидное корневище растения используется в лекарственных целях, а также как пряность (является одним из основных компонентов традиционной приправы карри). Фото: pixabay.com

Неделю назад, 13 августа, в порту Петербурга сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз 19 тонн куркумы.

Карантинный фитосанитарный контроль 19 тонн сушеного турмерика (то есть — куркумы длинной) проводился работниками ведомства в Большом порту Северной столицы. Популярные специи доставила в Петербург индийская фирма из штата Тамилнад, расположенная на юге страны. Заказчиком куркумы выступила столичная компания, оптовый ритейлер пищевых продуктов.

Нарушений в содержании и перевозке куркумы специалисты не выявили, поэтому специи отправились к получателю. Отметим, что куркума длинная — многолетнее травянистое растение, его родиной является Индия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор хочет ужесточить контроль за ввозом в страну санкционной продукции.

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