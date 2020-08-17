Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с ввозом «санкционки»

По мнению Данкверта, бороться надо не только с поставщиками, но и с водителями транспорта, на котором ввезли контрабандные продукты. Фото: pixabay.com

По мнению Данкверта, бороться надо не только с поставщиками, но и с водителями транспорта, на котором ввезли контрабандные продукты. Фото: pixabay.com

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры с недобросовестными поставщиками, которые контрабандой ввозят на территорию страны санкционные продукты.

Предложение Данкверта обусловлено значительно возросшей изощренностью действий преступников-контрабандистов. Они всеми силами пытаются доказать, что ввозят продукцию из разрешённых стран, используют ложный транзит и другие незаконные схемы. В свою очередь, мера, озвученная главой Россельхознадзора, довольно строга: он считает необходимым установить ответственность за перевозимые продукты непосредственно для водителей транспорта. Об этом Данкверт рассказал РБК.

По его словам, в таких случаях необходимо конфисковать и товар, и транспортное средство, а также запрещать водителям ввоз на срок до пяти лет.