Скоростной поезд «Стриж» впервые отправился из Петербурга в Самару

Теперь путь занимает всего 19 часов, вместо полутора суток.

Скоростной поезд «Стриж» сегодня, 21 августа, впервые отправился из Санкт-Петербурга в Самару. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Новый скоростной состав должен доставить пассажиров в пункт назначения всего за 19 часов – это в два раза быстрее, чем раньше. Это стало возможно благодаря новой системе подвешивания маятника – поезд входит в кривые со скоростью 200 километров в час, при этом не сбавляя скорости.

Отмечается, что в «Стриже» стоит система очистки воздуха, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Пассажиры, которые предпочитают путешествовать сидя, будут ехать с комфортом: в их распоряжении индивидуальное освещение, аудио и видео система.

Уже в сентябре на путях ОЖД состоится плановый ремонт, так что поездки будут временно недоступны.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что девушка, упавшая под поезд на станции метро «Проспект Большевиков», погибла.