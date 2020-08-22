Стало известно, чем опасны беспроводные наушники

Беспроводные наушники излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека, что приносит вред человеку. Об этом рассказал доцент кафедры информатики Плехановки Александр Тимофеев.
По его словам, это происходит из-за встроенного Bluetooth. Он добавил, что речь идет о подделках оригинальных наушников.
В беседе с агентством «Прайм» специалист отметил, что проверить безопасность гаджета, можно следующим образом — положить телефон, а в подключенных к нему наушниках отойти на определенное расстояние. Если на расстоянии в несколько метров сигнал ослабевает, значит, наушники безопасны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакеры могут взломать телефоны на Android через наушники. Как оказалось, уязвимым местом является интерфейс, который взаимодействует с радиомодулем телефона через наушники, а также часы.