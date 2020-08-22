Стало известно, чем опасны беспроводные наушники

Стало известно, чем опасны беспроводные наушники
Bluetooth — это источник опасного электромагнитного поля, который можно сравнить с микроволновым излучением. Фото: pixabay

Беспроводные наушники излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека, что приносит вред человеку. Об этом рассказал доцент кафедры информатики Плехановки Александр Тимофеев.

По его словам, это происходит из-за встроенного Bluetooth. Он добавил, что речь идет о подделках оригинальных наушников.

В беседе с агентством «Прайм» специалист отметил, что проверить безопасность гаджета, можно следующим образом — положить телефон, а в подключенных к нему наушниках отойти на определенное расстояние. Если на расстоянии в несколько метров сигнал ослабевает, значит, наушники безопасны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакеры могут взломать телефоны на Android через наушники. Как оказалось, уязвимым местом является интерфейс, который взаимодействует с радиомодулем телефона через наушники, а также часы.

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