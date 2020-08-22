Польша готовится возобновить авиасообщение с Россией

Россияне в скором времени смогут попасть в Польшу. Фото: unsplash

Россияне в скором времени смогут попасть в Польшу. Фото: unsplash

Польские власти решили открыть границы для туристов из России, сообщает Польское агентство печати.

Совет Польши обновляет список государств, граждане которых смогут попасть на ее территорию. По данным источника, в этот список планируют добавить Китай, Россию, Габон, Сингапур, Сербию и Сан-Томе и Принсипи. После принятия проекта жители этих стран смогут свободно въезжать в Польшу.

Стали известны и страны, с которыми Польша пока не готова возобновить авиасообщение. В этот список попали Венесуэла, Гибралтар, Монако, Бельгия, Испания, Ливия, Албания, Индия, Филиппины, Мальта, Румыния, Сан-Марино и ряд других стран.

Таким образом, в Польшу пока не смогут попасть граждане 63 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне смогут улететь за границу еще из трех городов. Пока что международные рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.