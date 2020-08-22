В Вологде затонул теплоход «Капитан Артюшин», спасены 25 человек

Прогулочный катер «Капитан Артюшин» затонул в реке Вологда у Кремлевской площади. В момент крушения на борту судна находились 25 человек, включая ребенка. Всех спасли.

Как сообщает ТАСС, транспортная прокуратура взялась за расследование дела о крушении пассажирского катера в Вологде. Известно, что на судне не соблюдался технический регламент.

Было установлено, что катер несколько лет назад исключили из официального реестра маломерных судов. Это означает, что судну было запрещено выходить на воду и тем более перевозить пассажиров.

Отмечается, что в прошлом капитан катера неоднократно привлекался к административной ответственности. Несколько раз он платил штраф.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ребенок упал за борт прогулочного катера.