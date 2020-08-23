Ребенка-инвалида бросили на участке одного из садоводств на Петергофском шоссе

Прокуратура организовала проверку из-за несоблюдения прав юного гражданина.

Прокуратура Красносельского района Петербурга сообщает об оставленном девятилетнем ребенке-инвалиде на территории одного из садоводств на Петергофском шоссе. Пока непонятно, по какой причине мальчик остался один. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента, после проверки будет дана оценка соблюдения прав ребенка со стороны законного представителя.

Пока что прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек «Игорь» надругался над девочкой-инвалидом. Известно, что семья ребенка не числится как неблагополучная. Несмотря не то, что родители живут раздельно, в разводе они не состоят. Девочка проживает с матерью.