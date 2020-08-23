В Петербурге открылся «СПИД.ЦЕНТР»

В Петербурге открылся «СПИД.ЦЕНТР»
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Фонд «СПИД.ЦЕНТР» дал старт работе своего подразделения в Северной столице.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что в креативном пространстве «Ателье» открыл свои двери для всех желающих филиал медицинского центра. Он будет работать ежедневно с 13:00 до 21:00. Посетители на правах анонимности смогут проверить состояния своего здоровья, сдав анализы на наличие ВИЧ и гепатита. Отметим, что результаты получить можно будет весьма оперативно — диагноз станет известен через 15 минут после сдачи биоматериала. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Напомним, «СПИД.ЦЕНТР» является некоммерческой организацией (НКО), созданной в 2016 году. Его основатели — Антон Красовский и заведующая отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Елена Орлова-Морозова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач Центра профилактики СПИДа в Ленобласти дал советы по коронавирусу.

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