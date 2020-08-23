Лавров: белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса

Белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, без посредничества. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, есть «явные признаки нормализации», которые очень важны. Он отметил, что тем, кто хочет реализовать в Белоруссии украинский сценарий, не нравятся мирные протесты.

Как сообщил ТАСС, Лавров подчеркнул на образовательном форуме «Территория смыслов», что в координационный совет оппозиции, который Запад пытается представить как партнера правительства по переговорам, входят люди, которые негативно относятся к развитию Союзного государства РФ и Белоруссии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию госорганов. Соответствующие меры были приняты с целью обеспечения национальной безопасности.