Лавров: белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса

Лавров: белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса
Сергей Лавров. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, без посредничества. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, есть «явные признаки нормализации», которые очень важны. Он отметил, что тем, кто хочет реализовать в Белоруссии украинский сценарий, не нравятся мирные протесты.

Как сообщил ТАСС, Лавров подчеркнул на образовательном форуме «Территория смыслов», что в координационный совет оппозиции, который Запад пытается представить как партнера правительства по переговорам, входят люди, которые негативно относятся к развитию Союзного государства РФ и Белоруссии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию госорганов. Соответствующие меры были приняты с целью обеспечения национальной безопасности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белоруссия лавров политика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Воронежской области двое детей и трое взрослых погибли, упав в выгребную яму
Кудрявцева показала фигуру в купальнике без фотошопа
Лавров: белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса
В Лужском районе спасатели вытащили пострадавшего из раскареженного авто
Легковушка сбила пенсионерку на перекрестке Ланского и Омской
РАскрыта предположительная стоимость iPhone 12
Навального лечат в Берлине как «гостя канцлера»
Александр Поветкин поблагодарил болельщиков после победа над Уайтом