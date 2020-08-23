В Грузии микроавтобус сорвался с обрыва, погибли 17 человек

В Грузии микроавтобус сорвался с обрыва, погибли 17 человек
Выясняются причины произошедшего. Фото: pixabay

В Грузии семнадцать человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва.

Трагический инцидент случился в грузинском селе Шатили. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на МВД страны, обрыв находится на высоте примерно 80 метров.

Микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.

Начинается процедура по установлению личностей пассажиров, а также выясняются причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Воронежской области двое детей и трое взрослых погибли, упав в выгребную яму. В настоящее время на месте идет доследственная проверка, место происшествия осматривают.

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