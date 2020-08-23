В Воронежской области двое детей и трое взрослых погибли, упав в выгребную яму

В Воронежской области погибли пять человек, которые провалились в выгребную яму. Среди них есть и дети.

Трагедия случилась на улице Спортивной в совхозе Воронежский. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на администрацию Новоусманского района, в результате ЧП погибли двое детей, женщина и двое мужчин.

В настоящее время на месте идет доследственная проверка, место происшествия осматривают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под завалами шахты в Воркуте погибли четверо рабочих. Следственные органы открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.