В Воронежской области двое детей и трое взрослых погибли, упав в выгребную яму

В Воронежской области двое детей и трое взрослых погибли, упав в выгребную яму
На месте работают следователи. Фото: pixabay

В Воронежской области погибли пять человек, которые провалились в выгребную яму. Среди них есть и дети.

Трагедия случилась на улице Спортивной в совхозе Воронежский. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на администрацию Новоусманского района, в результате ЧП погибли двое детей, женщина и двое мужчин.

В настоящее время на месте идет доследственная проверка, место происшествия осматривают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под завалами шахты в Воркуте погибли четверо рабочих. Следственные органы открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

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