Между Петербургом и Ленобластью начнет курсировать больше пригородных поездов

Между Петербургом и Ленобластью начнет курсировать больше пригородных поездов
Расписание появится на сайте "СЗППК". Фото: pixabay.com

Осень — традиционно время увеличения пассажиропотока, так как многие возвращаются из отпусков или вновь идут в университеты и школы после каникул.

В связи с этим АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по согласованию с властями Северной столицы и Ленинградской области с 1 сентября текущего года увеличивает количество регулярных пригородных поездов. Все изменения отразятся в расписании, ознакомиться с которым можно на официальном портале «СЗППК» или на станциях и вокзалах.

Дополнительные электрички появится более чем на шестидесяти маршрутах, преимущественно — в будние дни, но и в выходные железнодорожники подготовились к оживлённому пассажиропотоку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скоростной поезд «Стриж» впервые связал коротким путем Санкт-Петербург и Самару.

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