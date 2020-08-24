В Петербурге на дамбе произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs/

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 24 августа, в 17:30, на 15км САД КЗС Финская сторона.

Точные подробности столкновения неизвестны, но участниками аварии стали: фура, микроавтобус и три легковушки.

Согласно предварительным данным, ДТП обошлось без жертв и пострадавших. Экстренные службы оперативно осведомлены о случившемся. Об этом сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений в своем официальном профиле Instagram.

Автомобилистов предупреждают о возможных пробках. В настоящее время транспорт может совершать движение лишь по одной левой полосе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны подробности смертельной аварии на внешней стороне КАД. Всего в аварии оказались задействованы семь транспортных средств. Погиб водитель «ГАЗели». Еще 5 человек оказались госпитализированы.