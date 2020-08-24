Девочка воскресла во время подготовки к похоронам

Родственники подготавливали бездыханное тело к погребению, как вдруг ребенок открыл глаза.

Двенадцатилетняя жительница Индонезии неожиданно ожила перед своими похоронами. Об этом пишет портал Daily Star. Родственники подготавливали тело ребенка к погребению, когда она открыла глаза. Температура тела тут же повысилась, а сердце забилось. Девочку госпитализировали в надежде, что ей удастся еще спасти жизнь, но она умерла спустя пару часов.

Уточняется, что изначально ребенок попал в больницу из-за осложнений, вызванных хроническим диабетом. Медики не смогли ей помочь, и уже к вечеру родители приступили к подготовке к похоронам.

По предварительным данным, воскрешение связано с синдромом Лазаря. У умерших из-за него может спонтанно возобновиться кровообращение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка воскресла через десять часов после смерти.