Пенсионерка воскресла через десять часов после смерти

Родственники женщины уже подготовили все к похоронам, как вдруг она ожила.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем сообщает ТСН. Все случилось в Украине – врачей вызвали в квартиру 83-летней женщины без признаков жизни. Они констатировали смерть, а родственники уже вовсю готовились к похоронам. Через десять часов Ксения Дидух неожиданно открыла глаза, родственники снова вызвали скорую и пенсионерку увезли в реанимацию. Сейчас она находится в сознании и может общаться с журналистами. Что стало причиной смерти и воскрешения – непонятно.

«Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека… Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала»,

— признались в учреждении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Индии во время похорон воскресла женщина.