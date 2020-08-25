На трассе «Сортавала» водитель влетел в дорожников, все находящиеся в машине погибли

На трассе &#171;Сортавала&#187; водитель влетел в дорожников, все находящиеся в машине погибли
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером в понедельник иномарка на трассе «Сортавала» наехала на спецтехнику. Погибли три человека.

Смертельная авария случилась накануне, 24 августа, около 11 часов вечера на 18 километре автодороги. Кадры с места трагедии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По данным группы, водитель авто марки Volkswagen не справился с управлением и совершил наезд на спецтехнику, которая наносила разметку, причем вокруг были установлены предупреждающие знаки.

В результате столкновения водитель иномарки и пассажиры скончались, а рабочие получили травмы средней тяжести. На месте образовалась крупная пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности смертельной аварии на внешней стороне КАД.

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