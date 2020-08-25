Киркоров освоил экстремальный вид спорта

Киркоров освоил экстремальный вид спорта
Филипп Киркоров осмелился на освоение нового вида спорта. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров после молодежной прически решил освоить и новый для себя вид спорта — вейксерф. Певца активно поддерживал сын.

Видео с катания на доске он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Под постом пользователи отметили, что Киркоров еще неуверенно держится на волнах. Многие похвалили знаменитость, что он не постеснялся поделиться кадрами с дебютного катания.

За кадром первые «шаги» на доске оценивает сын Киркорова, восьмилетний Мартин-Кристин. Мальчик отчаянно поддерживает известного отца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров защитил Пугачеву, которую обвиняли в крахе карьеры Легкоступовой. В день похорон исполнительницы знаменитой песни «Ягода-малина» он заступился за примадонну.

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видео инстаграм филипп киркоров


 

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