«Новокрестовская» окончательно превратилась в «Зенит»

Работы по замене названия "Новокрестовская" на "Зенит" на других страницах продолжаются. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Работы по замене названия "Новокрестовская" на "Зенит" на других страницах продолжаются. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Станция метро «Новокрестовская» на зеленой ветке петербургской подземки окончательно преобразилась в станцию «Зенит».

Таблички в вестибюле полностью заменили на новые. Более того, новое название станции уже повесили при входе и непосредственно на платформах. «Зенит» вместо «Новокрестовской» уже красуется и на схемах метрополитена Северной столицы. Отметим, что расходы на переоформление станции полностью взяли на себя сине-бело-голубые.

Переименование станции сочли актуальным, поскольку она ведет к домашнему стадиону петербургского футбольного клуба, «Газпром Арена», а пользуются «Зенитом», как правило, болельщики, спешащие на матч. Кроме того, в июле «Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России и подтвердил, что достоин «поделиться» именем со станцией метро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен готов предоставить скидку до конца года владельцам карт «Мир».