Японские ученые обнаружили самую горячую точку Восточной Антарктиды

Японские ученые обнаружили самую горячую точку Восточной Антарктиды
Последствия глобального потепление уже сейчас становятся очевидны. Фото: pixabay.com

Исследователи из Японии, исследуя Восточную Антарктиду, нашли точку, в которой лед тает с фантастической скоростью.

Этой точкой является ледяной язык Сирасэ, где слой льда уменьшается ежегодно на 7-16 метров. Это превосходит скорость таяния Тоттенского ледника, который с каждым годом становится меньше на 10-11 метров. Отметим, что антарктический ледяной щит, куда входит Сирасэ, — это крупнейший пресноводный резервуар на планете. Таяние льдов антарктического щита может привести к повышению уровня воды в мировом океане на несколько десятков метров.

Японские специалисты выяснили, что у основания самого «горячего» ледника проходят теплые течения. Они круглогодично уничтожают ледяной язык, но интенсивность течений меняется: летом, из-за ослабевающих ветров, теплой воды больше, а значит и тает Сирасэ быстрее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, каков возраст ядра нашей планеты.

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