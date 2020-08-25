В Петербург привезли более 177 тонн конины из Латинской Америки

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз более 170 тонн конины из стран Латинской Америки.

За три дня, с 21 по 23 августа, в Большой порт Санкт-Петербурга прибыли семь партий конины, предназначенных для реализации на территории России, сообщили в ведомстве. Специалисты провели ветеринарный контроль конины общим весом в 177,5 тонн.

Все партии прибыли в Петербург морским транспортом из Аргентины (126,5 тонн), Уругвая (27 тонн) и Мексики (24 тонны)

Сотрудники Россельхознадзора нарушений не выявили и разрешили дальнейшее движение грузов в адрес получателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково обезьянка прошла ветеринарный контроль. Сотрудники регионального управления Управления Россельхознадзор проверили здоровье игрунки обыкновенной — небольшой обезьяны.