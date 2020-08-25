Футболиста из Гатчины Кругового вызвали в молодежную сборную России по футболу

Игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Данил Круговой снова сыграет за молодежную сборную.

Данил Круговой родился в Гатчине в 1998 году. В настоящее время футболист является защитником сине-бело-голубых. Петербургский клуб подписал с Круговым 5-летний контракт в августе 2019 года. Сегодня, 25 августа, стало известно, что игрок приглашен в молодежную команду сборной России. Об этом сообщает «ЛенТВ24» с ссылкой на пресс-службу ФК «Зенит».

Круговой сыграет за сборную в отборочных матчах Евро-2021. Известно, что участие в играх за сборную футболист принимал и в 2019 году. Он выходил на замену в товарищеской игре со Швецией. На поле спортсмен в общей сложности вышел 4 раза. Также, он отличился одним голом забитым в ворота сборной Эстонии.

Напомним, что ближайшая игра молодежной сборной состоится 4 сентября на «Арене Химки». В матче россияне сразятся с футболистами из Болгарии. Позднее, 8 сентября, сборная России отправится на матч в Польшу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соболев не получил вызов в сборную России из-за конфликта с Дзюбой.