В Сертолово откроется новый больнично-поликлинический комплекс

В Сертолово откроется новый больнично-поликлинический комплекс
Социально-важные объекты продолжают появляться. Фото: pixabay

Новое медицинское учреждение в Сертолово начнет прием пациентов с 15 сентября.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что новое здание медицинского профиля введено в эксплуатацию и передано в управление Комитета здравоохранения Ленинградской области. Об этом сообщает «Общая газета».

Новый комплекс занимает территорию в 74 гектара. В одну смену он сможет принимать до 850 пациентов. Для посетителей в учреждении оборудовали стационар дневного пребывания на 120 мест, отделение по оказанию неотложной помощи и отделение лучевой диагностики. Также, для работников организован подземный паркинг. Открыта будет и аптека.

Стоит отметить, что комплекс рассчитан на оказание помощи не только взрослому населению, но и детям.

Региональный комитет по управлению государственным имуществом передал готовый комплекс в управление комитету по здравоохранению для лицензирования к открытию до 15 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге построят крупный медицинский центр с коворкингом.

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