Ученые назвали витамин, прием которого увеличивает риск развития онкологии

Шведские ученые из Каролинского института провели исследования в ходе которых установили, что витамин Е может провоцировать рак.

Стоит отметить, что речь идет именно о препарате витамина Е. Продукты, которые его содержат по своей природе, наоборот защищают организм от возможного развития болезней.

Сам витамин Е в чистом виде может усиливать развитие рака легких и способствовать появлению метастаз. Все дело в том, что при приеме витамина активно начинает действовать белок, который помогает раковым клеткам подпитываться большим количеством глюкозы и быстрее увеличиваться. Об этом сообщает MedikForum.

Ученые из США также подтвердили гипотезу коллег из Швеции. При чем, в случае приема витамина женщинами, риск развития рака легких для них увеличивается на 28%. Также, существует вероятность, что препарат с витамином Е может вызывать онкологию и других органов.

Разница между природным и синтетическим витамином объясняется составом. В продуктах содержится больше различных молекул витамина, а в препарате преобладают лишь токоферолы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог рассказал, у кого высок шанс заболеть раком.