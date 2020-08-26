На Большевиков трое неизвестных отобрали у 21-летнего повара сумку с деньгами

Во вторник, 25 августа, около часу ночи на проспекте Большевиков трое неизвестных мужчин ограбили 21-летнего сотрудника кафе-бара.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением около часу ночи, рассказав, что на него напали трое злоумышленников и, угрожая ножом, отобрали сумку. В ней находилось 25 тысяч рублей, документы и смартфон стоимостью 13 тысяч рублей. Нанесенный материальный ущерб повар оценил в 38 тысяч рублей.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, на данный момент сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры для установления личностей преступников, их розыску и задержанию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на севере Петербурга молодой человек ударил девушку на глазах правоохранителей. Стражи порядка сразу же задержали злоумышленника.