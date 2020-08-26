Власти Петербурга составили план запретов на случай второй волны COVID-19

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию готовит город к возможной второй волне коронавируса, заранее разрабатывая план по ограничениям.

Роспотребнадзор, между тем, пока не выразил отношения к планам Смольного, хотя указания ведомства являются приоритетными — без них планы утвердить невозможно. Как пишет АБН, первыми «под раздачу», вероятно, вновь попадут торговые центры и рестораны. Тем не менее, для принятия решения об их работе необходимо точные сведения об эпидобстановке, — к примеру, свободных койках, — получить которые можно только от Роспотребнадзора.

Кроме того, комитет займется подсчетом экономических потерь, последующих за повторным введением ограничений. Власти Петербурга также пока не решили, будет ли график запретов доступен каждому или его сделают внутренним документом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гонконгские медики подтвердили случай заражения коронавирусом.