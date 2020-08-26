Власти Петербурга составили план запретов на случай второй волны COVID-19

Власти Петербурга составили план запретов на случай второй волны COVID-19
Петербуржцы все же надеются избежать второй волны заболевания, убивающего бизнес. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию готовит город к возможной второй волне коронавируса, заранее разрабатывая план по ограничениям.

Роспотребнадзор, между тем, пока не выразил отношения к планам Смольного, хотя указания ведомства являются приоритетными — без них планы утвердить невозможно. Как пишет АБН, первыми «под раздачу», вероятно, вновь попадут торговые центры и рестораны. Тем не менее, для принятия решения об их работе необходимо точные сведения об эпидобстановке, — к примеру, свободных койках, — получить которые можно только от Роспотребнадзора.

Кроме того, комитет займется подсчетом экономических потерь, последующих за повторным введением ограничений. Власти Петербурга также пока не решили, будет ли график запретов доступен каждому или его сделают внутренним документом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гонконгские медики подтвердили случай заражения коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вторая волна коронавирус новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мошенники продали пенсионерке лекарства за 64 тысячи рублей
Эксперты назвали регионы с самым грязным воздухом — Петербурга среди ...
Петербуржец, убивший мать табуреткой, стал фигурантом уголовного дела
«Банковские мошенники» списали со счета пожилого петербуржца ...
Власти Петербурга составили план запретов на случай второй волны COVID-19
Новый закон начнет регулировать панорамы и виды Петербурга
Tele2 запускает «Безлимит на Telegram»
На проспекте Народного Ополчения неизвестный поджег «Форд Фокус»