В Гонконге подтвердили случай повторного заражения коронавирусом

В Гонконге подтвердили случай повторного заражения коронавирусом
Коронавирус поражает легкие, органы и ткани человека. Фото: unsplash.com

Гонконгские медики впервые официально подтвердили возможность повторного инфицирования COVID-19.

Снова заразиться «повезло» 33-летнему мужчине с разницей в 4,5 месяца. Он подхватил болезнь в марте, а в апреле выписался из больницы, полностью выздоровев. В августе же мужчина решил отправиться в Испанию. По возвращению из путешествия (домой турист вернулся транзитом через Лондон) он прошел тестирование на коронавирус, который подтвердил наличие патогена в организме. Об этом сообщает RTHK.

Медики отметили, что речи об остаточных проявления раннего инфицирования быть не может, так как в организме выявлен новый штамм коронавируса. На основе этого можно сделать вывод, что заражение произошло заново. Примечательно, что никакой симптоматики у пациента не проявилось.

Ранее предполагалось, что после болезни человек оказывается защищен антителами и не может заразиться второй раз. Однако, спустя какое-то время стало понятно, что с течением времени количество антител в организме уменьшается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве объяснили, кому грозит повторное заражение коронавирусом.

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