Из бюджета Петербурга выделили 970 млн рублей на продление нескольких улиц

В прошлом году в Смольном разработали проект продления двух улиц в Северной столице и развития дорожной сети в районе Ржевки, реализация должна начаться в этом году.

Согласно информации на сайте госзакупок, проект подразумевает продление проспекта Маршала Блюхера от Индустриального проспекта до пересечения с улицей Коммуны. Новая магистраль станет восьмиполосной, одну из полос отведут общественному транспорту. Также в проект входит продление улицы Потапова от шоссе Революции до проспекта Маршала Блюхера. Здесь должны появиться трамвайные пути, которые позволят соединить этот участок с трамвайной линией на проспекте Наставников.

Конкурс также подразумевает развитие дорожной сети в промзоне Ржевка. На реализацию из городского бюджета выделено 970 миллионов рублей. Определить подрядчика должны уже к концу августа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт «Дунайской» завершится в середине сентября.