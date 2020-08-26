Ученые выяснили, являются ли сны продолжением реальности

Ученые выяснили, являются ли сны продолжением реальности
На сон необходимо выделять не менее шести часов в сутки. Фото: pixabay

Сон – это продолжение реальности. Итальянские специалисты нашли этому научное объяснение.

Соответствующую гипотезу проверили в итальянском университете Roma Tre. Ученые проанализировали примерно 24 тыс. отчетов о сновидениях. Результаты анализа контрольной группы сравнили интерпретацией снов, которая производилась вручную.

В процессе исследования ученые «вытащили» из большинства снов «статистические маркеры»: реальных людей и их взаимодействия, которые могли стать искаженным отражением происходящего в жизни.

Специалисты подытожили, что новый подход к анализу сновидений упростит оценку важных аспектов снов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали витамин, прием которого увеличивает риск развития онкологии. Речь идет именно о препарате витамина Е. Продукты, которые его содержат по своей природе, наоборот защищают организм от возможного развития болезней.

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