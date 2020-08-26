Беглов утвердил порядок предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Беглов утвердил порядок предоставления субсидий малому и среднему бизнесу
В 2020 году общий размер субсидий, предоставляемых в рамках специальной программы, составляет 10 млн рублей. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил порядок предоставления субсидий на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городе в 2020 году.

Согласно информации пресс-службы администрации Петербурга, субсидирование осуществляется в рамках программы «Поддержка социального предпринимательства», которую утвердил Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Выделенные деньги можно использовать для возмещения затрат по аренде или на приобретение оборудования.

Максимально власти могут возместить до 50% затрат на сумму до 700 тысяч рублей без учета налога на добавленную стоимость. Участниками могут стать субъекты малого и среднего бизнеса, признанные «социальным предприятием». В общей сложности, на субсидии в 2020 году выделено 10 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из бюджета Петербурга выделено 970 млн рублей на продление двух улиц.

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