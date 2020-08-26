Какие ошибки весеннего дистанционного обучения учтут в новом учебном году медицинские вузы Петербурга

Вузы Петербурга, в том числе медицинской направленности, сделали выводы по поводу ошибок весенней «дистанционки». Gazeta.SPb.ru рассказывает, какие нюансы будут учтены с сентября.

Пандемия Covid-19 пока не отступила, а значит дистанционный формат обучения в вузах, в том числе медицинских, в какой-то степени сохранится. Поэтому очень важно исправить те недочеты, которые были выявлены минувшей весной.

Среди них, по мнению проректора по учебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Андрея Ярёменко, нестабильное функционирование платформ, например, для проведения вебинаров или системы проктеринга, не позволяющей в полной мере избавиться от ситуаций, связанных, например, со списыванием.

Тем не менее, отметил Андрей Ярёменко, врача невозможно подготовить «по телевизору». В этом, по его словам, не помогут никакие, даже самые современные, виртуальные лаборатории и операционные.

«Все это замечательно и здорово, но изолировать будущего врача от постели больного невозможно — это наша принципиальная позиция. Самое главное сейчас — разработать механизм безопасного (и для студента, и для ординатора, и для пациента) доступа обучающегося к постели больного для возможности взаимодействия. Никакое симуляционное обучение в полном объеме не может заменить возможности живого общения, прямого взаимодействия с учителем», — подчеркнул он.

И добавил, что лекции в новом учебном году будут читаться в дистанционном режиме. Очной, по мнению Ярёменко, должна остаться возможность заведующего кафедры высказать свою позицию и рассказать о тех инновациях, о которых он узнал, например, на конференции или выставке.

В преимуществе дистанционного чтения лекций убедились и в СПбГУ. По словам декана Медицинского факультета вуза Петра Яблонского, благодаря этому увеличилась аудитория слушателей, среди которых были студенты даже других медицинских образовательных учреждений, причем не только Петербурга. Однако эксперт полностью разделяет точку зрения Андрея Ярёменко — целиком и полностью дистанционное обучение в медицине невозможно.

«Увеличилась дистанция между преподавателем и студентом, исчезла химия ординаторских клинических обходов, ночных дежурств. Без этого нельзя стать врачом. С другой стороны, есть совершенно прикладные трудности — невозможность преподавания анатомии или физиологии дистанционно», — отметил Яблонский.

И добавил, что СПбГУ готов к началу учебного года в комбинированном формате: лекции — дистанционно, практические занятия — очно.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о повышении количества и качества желающих получить медицинское образование в Петербурге.