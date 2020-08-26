В Петербурге уничтожают «Двор Нельсона» на Петроградской стороне

Одна из самых ярких достопримечательностей Петроградского района — «Двор Нельсона» — начали закрашивать.

Участники сообщества «Петроградская диаспора» рассказали, что маляры начали закрашивать яркие рисунки и надписи на стенах двора в среду, 26 августа. Петербуржцы отмечают, что закраска стен стала последней стадией уничтожения двора, расположенного на улице Полозова на Петроградке.

Среди петербуржцев это место известно как дворик Нельсона по имени художника, который многие годы оставляет там рисунки и арт-объекты. О том, что оформление двора на Полозова могут уничтожить, стало известно в ноябре 2019 года. Тогда автор граффити бард Нельсон получил предписание «очистить» территорию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дворик Нельсона в Петербурге очистят от граффити.