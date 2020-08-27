Тихановская заявила о продолжении протестов в Белоруссии

Митинги в Белоруссии не утихают. Об этом рассказала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Она отметила, что протесты в республике не выдыхаются. И добавила, что сторонники оппозиции пойдут до конца.

В ходе интервью радиостанции «Эхо Москвы» Тихановская подчеркнула, что что в рабочие дни степень накала может понижаться, но в выходные выступления снова станут массовыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская оценила возможность переговоров с Россией. Она выступила с заявлением о том, что время для разговора с Россией еще не пришло.